Apple признала уязвимость всех моделей iMac и iPhone

Корпорация Apple подтвердила существование критической уязвимости для процессоров всех моделей iMac и iPhone.

В заявлении на сайте компании говорится об обнаружении специалистами в области безопасности двух угроз под названиями Meltdown и Spectre.

«Они угрожают всем современным процессорам и воздействуют почти на все компьютеры и операционные системы. Все компьютеры Mac и устройства на iOS подвержены опасности», — отметили в корпорации.

В Apple посоветовали устанавливать программы только из проверенных источников и пообещали защитить клиентов от потенциальных угроз с выходом обновлений операционных систем.

Так, уже предприняты меры для снижения угрозы Meltdown для OS 11.2, macOS 10.13.2, и tvOS 11.2, в ближайшие дни планируется обезопасить браузер Safari от Spectre.

В декабре Apple призналась, что намеренно занимается занижением скорости работы предыдущих моделей смартфонов iPhone.