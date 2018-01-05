Цукерберг рассказал о своих планах на 2018 год

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Основатель Facebook Марк Цукерберг рассказал о том, что он планирует сделать с социальной сетью в этом году.

Как он написал на своей странице, в этом году его «личным вызовом» будет попытка исправить проблемы в его соцсети.

«У Facebook много работы, будь то защита нашего сообщества от злоупотреблений и ненависти, защита от вмешательства государств или обеспечение того, чтобы пользователи проводили время на Facebook хорошо. Мой личный вызов в 2018 году — сфокусироваться на исправлении этих важных проблем», — написал Цукерберг.

По его словам, эти вещи затрагивают вопросы истории, гражданской позиции, политической философии, СМИ, правительства и, конечно же, технологии. 

Ранее Цукерберг заявил, что социальная сеть изменяет правила публикации рекламы.

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