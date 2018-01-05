Российский художник Владимир Янкилевский умер в возрасте 79 лет

Российский художник Владимир Янкилевский скончался 4 января в возрасте 79 лет.

Об этом сообщает научный руководитель Центра изучения и развития современного искусства Алек Эпштейн на своей странице Facebook.

«Выдающийся художник, один из родоначальников московского концептуализма Владимир Борисович Янкилевский ушёл сегодня из жизни, не дожив полтора месяца до своего восьмидесятилетия», — написал он.

Произведения художника можно увидеть в ряде музеев и галерей по всему миру, включая Третьяковскую галерею и Государственный Русский музей.