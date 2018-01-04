«История картин» Дэвида Хокни и Мартина Гейфорда вышла на русском языке

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«История картин» художника Дэвида Хокни и критика Мартина Гейфорда вышла на русском языке, сообщает «Известия».

Книга посвящена развитию изобразительного искусства от наскальных рисунков до современности. В частности, читатели могут узнать о творчестве Пабло Пикассо и Рембрандта Харменса ван Рейна, ознакомиться с работами средневековых китайских мастеров и голливудских мультипликаторов ХХ века.

Авторы сопоставляют художественные находки разных эпох и стилей, а также задаются вопросами, есть ли прогресс в искусстве, что отличает реалистическую живопись от фотографии и как новые технологии влияют на художественное мышление.

Ранее m24 сообщало, что в январские праздники почти 80 музеев Москвы работают бесплатно.

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