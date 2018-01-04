Глава Роскомнадзора рассказал об ответе ведомства на предложение Pornhub о премиум-аккаунте

Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал RT, что ответило ведомство на предложение Pornhub предоставить ему премиум-аккаунт.

«Мы не взяли его, мы сообщили, что мы на размены с сайтами, которые распространяют запрещённую информацию в нашей стране, не идём. Поэтому предложение осталось неудовлетворённым», — отметил он.

14 сентября 2016 года Роскомнадзор заблокировал доступ в России к порносайту PornHub. В ответ на это сайт в своём Twitter предложил ведомству премиум-аккаунт в обмен на снятие блокировки.