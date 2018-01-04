Жаров рассказал о своём отношении к рэп-баттлам

Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал RT, как относится к рэп-баттлам.

«К рэп-баттлам отношусь с интересом, считаю, что это новое проявление извечной борьбы за первенство между людьми. Здорово, что это делается в стихотворной форме, мне кажется, что сочинять на ходу стихи — непростое дело. Расстраивает, что там много обсценной лексики, с которой мы боремся», — отметил он.

Ранее депутат Санкт-Петербургского ЗакСа Андрей Анохин заявил, что открывает новую площадку политической дискуссии «Антиверсус».