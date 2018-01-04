Кейт Бланшетт возглавит жюри 71-го Каннского кинофестиваля
«Мы рады приветствовать редкую, уникальную, талантливую и уверенную актрису. Наши беседы этой осенью убедили нас, что она станет ревностным президентом, увлечённым и щедрым зрителем», — цитирует AFP совместное заявление президента фестиваля Пьера Лескюра и главного представителя мероприятия Тьерри Фремо.
Как отмечает агентство, Бланшетт станет 12-й женщиной, которая возглавит Каннский фестиваль, за его историю.
#UPDATE Australian double Oscar-winning actress Cate Blanchett will head the jury at this year's #Cannes Film Festival https://t.co/kM19MIriispic.twitter.com/8MHzjF1h73— AFP news agency (@AFP) 4 января 2018 г.
70-й Каннский фестиваль проходил с 17 по 28 мая 2017 года, жюри возглавлял испанский режиссер Педро Альмодовар.
Кейт Бланшетт — лауреат различных премий, среди которых два «Оскара» и три «Золотых глобуса». В число её киноработ — «Елизавета», «Авиатор», «Жасмин», «Властелин колец».