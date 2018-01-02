Акунин опубликовал первую главу заключительной книги о Фандорине

Короткая ссылка
Писатель Борис Акунин опубликовал в своём Facebook первую главу заключительной книги из цикла «Приключения Эраста Фандорина».

«Новогодний подарок фандоринским читателям. Последний роман серии «Приключения Эраста Фандорина» выйдет только в феврале, но вот первая глава книги. Из неё вы узнаете, что произошло с героем в чёрном-чёрном городе», — написал он в Twitter.

Ранее Акунин сообщил о завершении заключительной книги о Фандорине, добавив, что выход романа запланирован на 8 февраля 2018 года.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Культура
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119