Акунин опубликовал первую главу заключительной книги о Фандорине

Писатель Борис Акунин опубликовал в своём Facebook первую главу заключительной книги из цикла «Приключения Эраста Фандорина».

«Новогодний подарок фандоринским читателям. Последний роман серии «Приключения Эраста Фандорина» выйдет только в феврале, но вот первая глава книги. Из неё вы узнаете, что произошло с героем в чёрном-чёрном городе», — написал он в Twitter.

Ранее Акунин сообщил о завершении заключительной книги о Фандорине, добавив, что выход романа запланирован на 8 февраля 2018 года.