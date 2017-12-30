Голосовой помощник «Яндекса» Алиса записала собственный музыкальный альбом под названием «Yet Another New Year», в который вошли шесть песен. Об этом сообщает телеканал «360».

В число записанных треков, в частности, вошли «Хайповая фотка», «Я не воюю с табуреткой», «Фараона хлеб».

Музыкальный журналист Илья Зинин в ходе разговора с телеканалом отметил, что альбом голосового помощника является, скорее, инфоповодом, а не полноценной музыкальной пластинкой.

«Во-первых, в этой музыке нет эмоций. Искусственный интеллект ещё не научился давать эмоцию. Во-вторых, очень важно для любого музыканта — это некая своя интонация, её у Алисы по понятным причинам тоже нет», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что по данным опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения стало известно, что музыкантом года россияне признали Дмитрия Хворостовского.