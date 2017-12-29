Меланья Трамп назвала свои любимые сериалы

Первая леди США Меланья Трамп рассказала о том, какие сериалы являются её любимыми.

Как заявил журналист The New York Times, супруга президента США Дональда Трампа призналась ему, что любит смотреть два телевизионных сериала: «Как избежать наказания за убийство» и «Империя».

В феврале пользователи социальных сетей отметили, что Меланья копирует стиль главной героини сериала «Карточный домик» Клэр Андервуд, которая по сюжету также является женой президента США.