Меланья Трамп назвала свои любимые сериалы

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Первая леди США Меланья Трамп рассказала о том, какие сериалы являются её любимыми.

Как заявил журналист The New York Times, супруга президента США Дональда Трампа призналась ему, что любит смотреть два телевизионных сериала: «Как избежать наказания за убийство» и «Империя».

В феврале пользователи социальных сетей отметили, что Меланья копирует стиль главной героини сериала «Карточный домик» Клэр Андервуд, которая по сюжету также является женой президента США.

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