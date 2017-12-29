Sputnik подарил детям из «Ты супер! Танцы» незабываемую поездку в Санкт-Петербург

Международное информационное агентство и радио Sputnik накануне Нового года подарило участникам проекта «Ты супер! Танцы» из стран ближнего зарубежья поездку в Санкт-Петербург.

За несколько дней дети посмотрели практически всё, чем славится Санкт-Петербург.

В программу были включены Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор, Екатерининский дворец в Царском селе и Эрмитаж.

Участники шоу также побывали на опере в Мариинском театре и на балете в Михайловском театре, погуляли по Невскому проспекту и Фонтанке.

Ребята станцевали вальс в одном из залов Екатерининского дворца, сделали шпагат в тронном зале Эрмитажа, прочитали «Евгения Онегина» в Царскосельском лицее.

Главный дирижёр и руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев встретился с участниками проекта в антракте оперы «Рождественская сказка», где сам дирижировал.

Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.