Выброс парниковых газов в Московской области сократился на 30% с 1990 года

Выброс парниковых газов на территории Московской области сократился на 30% с 1990 года, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природопользования региона.

«Суммарный объём выбросов в 2016 году составил 65,3 млн тонн СО2-эквивалента, что на 30% меньше по сравнению с базовым 1990 годом, выбранным для сравнения», — заявил глава ведомства Александр Коган.

По его словам, основная цель такого подсчёта — создание информационной базы об объёмах выбросов парниковых газов и их источниках, а также о проводимых мероприятиях, направленных на их сокращение.

Как рассказал Коган, наибольший объём выбросов приходится на энергетику и транспорт.

На территории Подмосковья в рамках федерального проекта «Чистая страна» запланировано строительство четырёх объектов по термическому обезвреживанию отходов. По мнению экспертов, это решит проблему полигонов ТКО, а также заметно снизит объём выбрасываемых парниковых газов.

Ранее m24 сообщало, что московские озёра и пруды будут насыщать кислородом для рыб и моллюсков.