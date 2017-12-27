Московские озёра и пруды будут насыщать кислородом для рыб и моллюсков

В Москве начали проводить аэрацию озёр и прудов, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства столицы. Благодаря лункам в воду попадает кислород, в котором зимой нуждаются рыбы, моллюски и ракообразные, живущие подо льдом.

Естественную аэрацию проводят при толщине льда больше 10 см. Диаметр отверстий — 20—30 см, их делают специальным буром. Сверху лунки накрываются особыми деревянными коробами.

Сотрудники ГУП «Мосводосток» регулярно снимают с отверстий образовавшийся лёд.

На более чем 200 водоёмах города появится около 12 тыс. таких прорубей. Отверстия уже сделаны на Царицынских, Головинских и Борисовских прудах, Чёрном и Белом озере, других водоёмах.

Если вентиляции через лунки окажется недостаточно, то будет проведена принудительная аэрация.

Ранее НСН сообщала, что спасатели заявили о росте числа происшествий на водоёмах Москвы в 2017 году.