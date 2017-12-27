В Госдуме предложили сделать бесплатным посещение всех музеев в новогодние праздники

Депутат Госдумы Владимир Сысоев подготовил запрос в Минкультуры с предложением сделать бесплатными для посещения государственные и муниципальные музеи для россиян в новогодние каникулы.

Как рассказал RT парламентарий, такие меры позволят привить интерес к истории и культуре нашей страны большему числу граждан.

«Сегодня в новогодние каникулы можно бесплатно посетить музеи и усадьбы столицы, но лишь подведомственные департаменту культуры. Считаю, что следует расширить этот перечень на все музеи, чтобы каждый гражданин России мог с пользой провести длительные праздники», — отметил он.

Ранее m24 передавал, что со 2 по 7 января 2018 года почти 80 музеев Москвы будут работать бесплатно.