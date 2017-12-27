Британский военный стал самым молодым покорителем Южного полюса в одиночку

Лейтенант вооружённых сил Великобритании 27-летний Скотт Сирс стал самым молодым человеком, который добрался до Южного полюса в одиночку. Об этом сообщает The Times.

Отмечается, что ему удалось достичь полюса, пройдя около 1,1 тыс. км за 38 дней, к католическому Рождеству.

Как уточняется, прошлый рекорд принадлежал норвежцу Эрлингу Кагге, который в 1993 году достиг Южного полюса в возрасте 30 лет.

Ранее сообщалось, что француз Франсуа Габар совершил кругосветное путешествие на яхте за 42 дня 16 часов 40 минут 35 секунд, установив мировой рекорд.