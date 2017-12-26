Мединский: Чебурашка — это наша большая артиллерия

Глава Минкультуры России Владимир Мединский в интервью RT рассказал о возможном партнёрстве «Союзмультфильма» и японских компаний, а также о фестивале «Русские сезоны», который прошёл в Японии.

«Чебурашка — это наша большая артиллерия. Это один из самых популярных мировых брендов, крайне популярный в Японии. В Японии большие традиции мультипликации», — заявил министр, отвечая на вопрос о партнёрстве «Союзмультфильма» и японских компаний.

По словам Мединского, Россия желает установления деловых контактов между возрождаемой отечественной киностудией и японской стороной.

«Надеемся, что визит в Японию руководства «Союзмультфильма» приведёт к заключению каких-то новых интересных контрактов», — добавил глава Минкультуры.

Он также напомнил о фестивале «Русские сезоны», который прошёл в Японии.

«Это действительно инновационный проект. Мы постарались в течение одного года концентрировать усилия по культурному обмену на одном из приоритетных направлений, показывая все стороны российской культуры: и кино, и театр, и цирк, и выставки», — отметил министр.

Ранее Мединский пригласил российского президента Владимира Путина посетить «Союзмультфильм».

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