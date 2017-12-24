СМИ: Сцену с актёром Томом Харди вырезали из фильма «Звездные войны: Последние джедаи»

Сцену с актёром из Великобритании Томом Харди вырезали из фильма «Звездные войны: Последние джедаи». Об этом сообщает The Independent.

Отмечается, что актёр сыграл роль штурмовика.

«Я знаю кто вы…. FN 2187!» — говорит герой Харди, согласно информации издания.

При этом уточняется, что вырезанную сцену всё же можно будет увидеть в режиссёрской версии фильма, которая выйдет в 2018 году.

Харди известен ролями в фильмах «Самый пьяный округ в мире», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Выживший».

В ноябре СМИ сообщали, что британские принцы Уильям и Гарри сыграли штурмовиков в восьмом эпизоде киносаги «Звёздные войны».