Дизайнер Боровская поделилась идеями для хранения вещей в квартире
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Если дома нет гардеробной комнаты, для хранения можно использовать встроенный шкаф, поделилась она в интервью Радио Sputnik.
«Вообще, мебель со встроенными местами для хранения — наше преимущество. Это могут быть, например, банкетки со скрытыми отсеками, диван или кровать с ящиками для хранения вещей», — отметила Боровская.
Она также предложила использовать для хранения антресоли, полки и различные угловые ящики, которые занимают мало места и при этом стильно смотрятся в интерьере.
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