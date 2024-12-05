Дизайнер Боровская поделилась идеями для хранения вещей в квартире

Дизайнер интерьера, владелица студии архитектуры и дизайна MBDS Мария Боровская дала советы по организации пространства для хранения вещей в небольшой квартире.

Если дома нет гардеробной комнаты, для хранения можно использовать встроенный шкаф, поделилась она в интервью Радио Sputnik.

«Вообще, мебель со встроенными местами для хранения — наше преимущество. Это могут быть, например, банкетки со скрытыми отсеками, диван или кровать с ящиками для хранения вещей», — отметила Боровская.

Она также предложила использовать для хранения антресоли, полки и различные угловые ящики, которые занимают мало места и при этом стильно смотрятся в интерьере.

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