Опрос VK Education показал, что в российских вузах выросло число преподавателей из бизнеса

VK Education опубликовал результаты опроса среди представителей 40 российских вузов. Согласно ему, в российских вузах выросло число преподавателей из бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба VK.

Так, о росте количества преподавателей из бизнес-среды за последние два года сообщили 71% опрошенных представителей российских вузов. 23% считают, что показатель остался на том же уровне, 6% отметили снижение.

Также 82% респондентов заявили о росте количества практики и реальных кейсов от бизнеса, интегрированных в образовательные программы. 12% считают, что количество практики осталось на том же уровне, 6% утверждают, что оно уменьшилось.

Кроме того, опрос показал, что преподаватели из бизнеса чаще всего работают в IT-сфере (70%), маркетинге, рекламе и медиа (50%). Далее следуют сферы искусства и культуры (38%), финансов (35%) и телекоммуникаций (17%).

По оценкам опрошенных VK экспертов, участие преподавателей из бизнес-среды помогает адаптировать учебные программы к современным требованиям рынка труда, повысить их практическую ориентированность и упростить процесс трудоустройства выпускников. Точный запрос от отрасли или компании позволяет вузам лучше настраивать учебные программы и готовить востребованные кадры.

Среди основных причин мотивации совмещать работу с преподаванием в вузах сотрудники называют повышение собственной экспертизы (64%), самореализацию и развитие личного бренда (59%), улучшение навыка публичных выступлений (52%) и возможность привлечь перспективные кадры в свою команду (47%).

В ноябре 2024 года VK Education провёл опрос 750 представителей российских вузов, среди которых МГУ, НИУ ВШЭ, СПбГУ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИФИ и РАНХиГС.

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