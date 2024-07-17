Фестиваль «Усадьбы Москвы» посетили более 160 тысяч человек за месяц

Фестиваль «Усадьбы Москвы», который проходит с 15 июня по 15 сентября, посетили более 160 тыс. человек за месяц, заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Об этом сообщает газета «Известия».

«За месяц в рамках программы состоялось уже около тысячи мероприятий. Их посетили больше 160 тыс. человек. Например, музыкальные выступления собрали 14 тыс. слушателей», — сказала Сергунина.

Участниками старинных игр стали более 64 тыс. человек, а на тематических лекциях побывали 6,4 тыс. гостей.

Всего программа фестиваля включает свыше 2,5 тыс. мероприятий, в том числе в усадьбах Воронцово и Кузьминки, а также в парке «Останкино» и в саду имени Баумана.

Ранее 360.ru сообщал, что фестиваль «Jazzовые сезоны» состоится 17—18 августа в подмосковном музее-заповеднике «Горки Ленинские».