Московская международная книжная ярмарка состоится 4—8 сентября

Московская международная книжная ярмарка будет проходить с 4 по 8 сентября, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Как отметил мэр, ежегодно в ярмарке принимают участие сотни издательств и книготорговых компаний из регионов России и других стран. В 2023 году оффлайн- и онлайн-мероприятия посетили более 1,5 млн человек.

Программа включает презентации книг, встречи с авторами, мастер-классы для детей, международные конгрессы переводчиков художественной литературы.

Ранее НСН сообщала, что конкурс «Лучший книжный магазин Москвы» пройдёт в столице.