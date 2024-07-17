Московская международная книжная ярмарка состоится 4—8 сентября
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
Как отметил мэр, ежегодно в ярмарке принимают участие сотни издательств и книготорговых компаний из регионов России и других стран. В 2023 году оффлайн- и онлайн-мероприятия посетили более 1,5 млн человек.
Программа включает презентации книг, встречи с авторами, мастер-классы для детей, международные конгрессы переводчиков художественной литературы.
Ранее НСН сообщала, что конкурс «Лучший книжный магазин Москвы» пройдёт в столице.