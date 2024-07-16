В Тюменской области завершился фестиваль «Лето в Тобольском кремле»

В Тюменской области подвели итоги XV музыкального фестиваля «Лето в Тобольском кремле», завершившегося в Тобольске.

Впервые открытие фестиваля транслировали в прямом эфире телеканала «Россия — Культура», пишет «Вслух.ру» со ссылкой на Тюменский филармонический оркестр.

«Охват российской телевизионной аудитории, увидевшей концерт «Ключ к Сибири», составил более 1 млн человек», — уточнили в организации.

За неделю прошло четыре концерта, в частности концерт духовной музыки XIX—XX веков и концерт ко Дню семьи, любви и верности.

Завершился фестиваль огненным шоу-спектаклем «Сибирь. Начало» театра «Гелиос».

Ранее НСН сообщала, что фестиваль «Театральный бульвар» пройдёт в рамках проекта «Лето в Москве» с 15 июля по 11 августа на семи сценических площадках Бульварного кольца.