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В Тюменской области завершился фестиваль «Лето в Тобольском кремле»

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В Тюменской области подвели итоги XV музыкального фестиваля «Лето в Тобольском кремле», завершившегося в Тобольске.
В Тюменской области завершился фестиваль «Лето в Тобольском кремле»
  • Gettyimages.ru

Впервые открытие фестиваля транслировали в прямом эфире телеканала «Россия — Культура», пишет «Вслух.ру» со ссылкой на Тюменский филармонический оркестр.

«Охват российской телевизионной аудитории, увидевшей концерт «Ключ к Сибири», составил более 1 млн человек», — уточнили в организации.

За неделю прошло четыре концерта, в частности концерт духовной музыки XIX—XX веков и концерт ко Дню семьи, любви и верности.

Завершился фестиваль огненным шоу-спектаклем «Сибирь. Начало» театра «Гелиос».

Ранее НСН сообщала, что фестиваль «Театральный бульвар» пройдёт в рамках проекта «Лето в Москве» с 15 июля по 11 августа на семи сценических площадках Бульварного кольца.

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