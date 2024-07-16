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В Тюменской области откроются три новых кинозала по нацпроекту

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Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал в соцсетях, что в регионе откроются три новых кинозала.
В Тюменской области откроются три новых кинозала по нацпроекту
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал главы региона.

«Фонд кино» объявил итоги конкурса на создание (модернизацию) кинозалов в населённых пунктах с населением до 500 тыс. человек в рамках нацпроекта «Культура», — написал Моор.

По его словам, финансовую поддержку получат объединение «Исток» в Абатском районе, центр культуры Армизонского района и клубная система Вагайского района.

Средства пойдут на покупку современного оборудования — проекторов, акустических систем, экранов, информирует «Вслух.ру».

Ранее сеть кинотеатров «Москино» запустила проект, приуроченный к празднованию Дня российского кино, который отмечается 27 августа. Он носит название «От идеи до премьеры».

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