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В Татарстане мечеть 1907 года постройки получит охранный статус

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В Татарстане заявили о намерении включить в реестр объектов культурного наследия народов России соборную мечеть в селе Нижняя Русь Кукморского района республики, построенную 117 лет назад.
В Татарстане мечеть 1907 года постройки получит охранный статус
  • РИА Новости

Соответствующий приказ комитета РТ по охране ОКН в настоящее время находится на антикоррупционной экспертизе, сообщает «Бизнес Online».

Мечеть, построенная в 1907 году, стала первым религиозным объектом, выполненным из камня в этом населённом пункте.

В комитете уточнили, что оригинальный минарет мечети был утрачен, но сохранились подлинные каменные стены и дощатые перекрытия.

Отмечается, что местные жители своими силами восстанавливали здание с 1990-х годов.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге дом, где в конце XIX века проживала актриса Александринского театра Полина Стрепетова, получил статус памятника регионального значения.

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