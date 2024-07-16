В Татарстане мечеть 1907 года постройки получит охранный статус

В Татарстане заявили о намерении включить в реестр объектов культурного наследия народов России соборную мечеть в селе Нижняя Русь Кукморского района республики, построенную 117 лет назад.

Соответствующий приказ комитета РТ по охране ОКН в настоящее время находится на антикоррупционной экспертизе, сообщает «Бизнес Online».

Мечеть, построенная в 1907 году, стала первым религиозным объектом, выполненным из камня в этом населённом пункте.

В комитете уточнили, что оригинальный минарет мечети был утрачен, но сохранились подлинные каменные стены и дощатые перекрытия.

Отмечается, что местные жители своими силами восстанавливали здание с 1990-х годов.

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