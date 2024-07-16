В Татарстане мечеть 1907 года постройки получит охранный статус
- РИА Новости
Соответствующий приказ комитета РТ по охране ОКН в настоящее время находится на антикоррупционной экспертизе, сообщает «Бизнес Online».
Мечеть, построенная в 1907 году, стала первым религиозным объектом, выполненным из камня в этом населённом пункте.
В комитете уточнили, что оригинальный минарет мечети был утрачен, но сохранились подлинные каменные стены и дощатые перекрытия.
Отмечается, что местные жители своими силами восстанавливали здание с 1990-х годов.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге дом, где в конце XIX века проживала актриса Александринского театра Полина Стрепетова, получил статус памятника регионального значения.