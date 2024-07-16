Юбилейная выставка художника Ивана Дёгтева открылась в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде открылась выставка, посвящённая 20-летию творческой деятельности художника Ивана Дёгтева. Она проходит в музее Приокского района.

Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу горадминистрации. Выставка организована при поддержке регионального отделения «Культурный фронт России», нижегородского областного отделения движения «Россия православная» и отдела культуры Автозаводского благочиния. Экспозиция будет доступна до 12 августа. Ранее в Государственном Эрмитаже открылась выставка «Русский балет. Приношение Эдгару Дега. Фотографии Юрия Молодковца».