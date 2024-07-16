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Юбилейная выставка художника Ивана Дёгтева открылась в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде открылась выставка, посвящённая 20-летию творческой деятельности художника Ивана Дёгтева. Она проходит в музее Приокского района.
Юбилейная выставка художника Ивана Дёгтева открылась в Нижнем Новгороде
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

Выставка организована при поддержке регионального отделения «Культурный фронт России», нижегородского областного отделения движения «Россия православная» и отдела культуры Автозаводского благочиния.

Экспозиция будет доступна до 12 августа.

Ранее в Государственном Эрмитаже открылась выставка «Русский балет. Приношение Эдгару Дега. Фотографии Юрия Молодковца».

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