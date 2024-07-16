Юбилейная выставка художника Ивана Дёгтева открылась в Нижнем Новгороде
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Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.
Выставка организована при поддержке регионального отделения «Культурный фронт России», нижегородского областного отделения движения «Россия православная» и отдела культуры Автозаводского благочиния.
Экспозиция будет доступна до 12 августа.
Ранее в Государственном Эрмитаже открылась выставка «Русский балет. Приношение Эдгару Дега. Фотографии Юрия Молодковца».