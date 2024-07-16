Собянин рассказал о летних мероприятиях для детей в парках и музеях Москвы
- РИА Новости
Об этом пишет сайт mos.ru со ссылкой на блог мэра.
Так, по выходным в Перовском парке проводят пленэры для желающих научиться рисовать. А в музыкальном салоне парка Горького проходят встречи книжного клуба для подростков «Школьное чтение 2.0» с участием современных авторов и литературных критиков.
В Нескучном саду состоится соревнование по ориентированию на местности «Рогейн: по следам культуры».
В ландшафтном парке «Митино» работает школа юного археолога. А в детском парке им. Н.Н. Прямикова для детей проходят бесплатные мастер-классы по освоению японской настольной игры на логику риичи-маджонг.
Ранее НСН сообщала, что на Чистопрудном бульваре столицы в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» провели детский творческий конкурс.