Собянин рассказал о летних мероприятиях для детей в парках и музеях Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для детей, проводящих лето в городе, проводится множество интересных и познавательных мероприятий в парках, музеях и образовательных центрах столицы.

Об этом пишет сайт mos.ru со ссылкой на блог мэра.

Так, по выходным в Перовском парке проводят пленэры для желающих научиться рисовать. А в музыкальном салоне парка Горького проходят встречи книжного клуба для подростков «Школьное чтение 2.0» с участием современных авторов и литературных критиков.

В Нескучном саду состоится соревнование по ориентированию на местности «Рогейн: по следам культуры».

В ландшафтном парке «Митино» работает школа юного археолога. А в детском парке им. Н.Н. Прямикова для детей проходят бесплатные мастер-классы по освоению японской настольной игры на логику риичи-маджонг.

Ранее НСН сообщала, что на Чистопрудном бульваре столицы в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» провели детский творческий конкурс.