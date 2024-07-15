Вильфанд прокомментировал жару в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прокомментировал жару в столичном регионе.

В беседе с телеканалом «Звезда» он заявил, что в начале июля температура воздуха превышала норму на 7—8 °С. Дневные показатели останутся на уровне +30...+32 °С до четверга. Сохранятся и высокие ночные температуры.

Как отметил Вильфанд, во вторник, среду и четверг ночью ожидается +18...+20 °С.

По словам эксперта, высокие температуры сохраняются и на юге европейской части России, где температура днём достигает +42 °С.

Ранее главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с Общественной Службой Новостей рассказала, по каким признакам определяется аномальная жара.