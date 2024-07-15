Синоптик Позднякова рассказала о признаках аномальной жары

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, по каким признакам определяется аномальная жара.

«В метеорологии есть понятие «аномальная жара». Оно работает тогда, когда аномалии температуры превышают отметку в семь градусов и этот процесс длится непрерывно в течение пяти суток», — заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

По её словам, в столичном регионе пока такой ситуации нет.

Как отметила Позднякова, жара в Москве и Московской области продлится до середины рабочей недели. К четвергу и пятнице ожидаются кратковременные дожди.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области рассказали о погоде на ближайшие дни.