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Синоптик Позднякова рассказала о признаках аномальной жары

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Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, по каким признакам определяется аномальная жара.

«В метеорологии есть понятие «аномальная жара». Оно работает тогда, когда аномалии температуры превышают отметку в семь градусов и этот процесс длится непрерывно в течение пяти суток», — заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

По её словам, в столичном регионе пока такой ситуации нет.

Как отметила Позднякова, жара в Москве и Московской области продлится до середины рабочей недели. К четвергу и пятнице ожидаются кратковременные дожди.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области рассказали о погоде на ближайшие дни.

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