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Высокая пожарная опасность объявлена в Челябинской области

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В Гидрометцентре Челябинской области объявили высокую пожарную опасность на 16 июля.
Высокая пожарная опасность объявлена в Челябинской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на метеослужбу.

Как отметили в ЦГМС, будет сохраняться четвёртый класс горимости леса по региональной шкале.

Также стало известно, что чрезвычайная опасность лесных пожаров пятого класса сохраняется в Пензенской области 16—19 июля, передаёт ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Ранее в МЧС заявили, что пожарным удалось ликвидировать природный пожар на Северной стороне в Севастополе на площади 6 га.

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