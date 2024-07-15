Высокая пожарная опасность объявлена в Челябинской области

В Гидрометцентре Челябинской области объявили высокую пожарную опасность на 16 июля.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на метеослужбу.

Как отметили в ЦГМС, будет сохраняться четвёртый класс горимости леса по региональной шкале.

Также стало известно, что чрезвычайная опасность лесных пожаров пятого класса сохраняется в Пензенской области 16—19 июля, передаёт ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Ранее в МЧС заявили, что пожарным удалось ликвидировать природный пожар на Северной стороне в Севастополе на площади 6 га.