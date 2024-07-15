Курганский ансамбль стал лауреатом Бажовского фестиваля на Урале
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на администрацию Кургана.
«Солистка ансамбля Светлана Горшкова и мужская группа удостоены дипломов лауреата первой степени, а дуэт Игоря Лапухина и Виктора Смородинина получил гран-при конкурса», — отметили в мэрии.
Юбилейный Всероссийский фестиваль народного творчества в Челябинской области прошёл в 30-й раз.
Участниками мероприятия стали 240 творческих коллективов и около 65 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» пройдёт в столичном парке искусств «Музеон». Он продлится до 8 сентября.