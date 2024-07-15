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Курганский ансамбль стал лауреатом Бажовского фестиваля на Урале

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Ансамбль казачьей песни «Станица» из Курганской области стал лауреатом Бажовского фестиваля на Урале.
Курганский ансамбль стал лауреатом Бажовского фестиваля на Урале
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на администрацию Кургана.

«Солистка ансамбля Светлана Горшкова и мужская группа удостоены дипломов лауреата первой степени, а дуэт Игоря Лапухина и Виктора Смородинина получил гран-при конкурса», — отметили в мэрии.

Юбилейный Всероссийский фестиваль народного творчества в Челябинской области прошёл в 30-й раз.

Участниками мероприятия стали 240 творческих коллективов и около 65 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» пройдёт в столичном парке искусств «Музеон». Он продлится до 8 сентября.

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