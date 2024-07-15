Курганский ансамбль стал лауреатом Бажовского фестиваля на Урале

Ансамбль казачьей песни «Станица» из Курганской области стал лауреатом Бажовского фестиваля на Урале.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на администрацию Кургана.

«Солистка ансамбля Светлана Горшкова и мужская группа удостоены дипломов лауреата первой степени, а дуэт Игоря Лапухина и Виктора Смородинина получил гран-при конкурса», — отметили в мэрии.

Юбилейный Всероссийский фестиваль народного творчества в Челябинской области прошёл в 30-й раз.

Участниками мероприятия стали 240 творческих коллективов и около 65 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» пройдёт в столичном парке искусств «Музеон». Он продлится до 8 сентября.