Фильм режиссёра из Ставрополя попал в программу кинофестиваля на Алтае

Документальный фильм «Заполярная экскурсия», снятый режиссёром из Ставрополя Сергеем Масальским, вошёл в программу «Шукшинского фестиваля» на Алтае.

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на администрацию города.

Фестиваль состоится в 26-й раз. Заявки подали 107 авторов из разных регионов, в итоговую конкурсную программу попали 18 работ.

Масальский снимал «Заполярную экскурсию» в Мурманске. Лента рассказывает о девушке, которая работает кочегаром.

Ранее генеральный продюсер Всероссийского фестиваля анимационного кино в Альметьевске Розалин Каримов заявил, что в этом году для зрителей подготовят расширенную программу.