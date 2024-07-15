Фильм режиссёра из Ставрополя попал в программу кинофестиваля на Алтае
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Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на администрацию города.
Фестиваль состоится в 26-й раз. Заявки подали 107 авторов из разных регионов, в итоговую конкурсную программу попали 18 работ.
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