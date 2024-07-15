На винтажном маркете Москвы пройдёт посвящённая космонавтике неделя

На винтажном маркете на Чистопрудном бульваре Москвы пройдёт неделя, посвящённая истории советской космонавтики.

«Коллекционеры покажут на прилавках уникальные предметы, связанные с именами покорителей Вселенной», — цитирует сайт «Москва 24» сообщение на портале мэра и правительства Москвы.

Посетителям покажут исторический альбом фотоснимков, сделанных с кораблей «Союз-4» и «Союз-5», совершивших первую в истории стыковку в 1969 году.

Среди других тематических сувениров — открытки и почтовые конверты с подписями Юрия Гагарина, Валентины Терешковой и других космонавтов.

Ранее НСН сообщала, что на Чистопрудном бульваре столицы в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» провели детский творческий конкурс.