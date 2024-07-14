В Москве отреставрируют усадьбу Валуево
Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
«Валуево представляет большую ценность как развитый и стилистически единый усадебный комплекс. В целом в настоящее время элементы ансамбля находятся в неудовлетворительном экспозиционном состоянии», — заявил глава ведомства Алексей Емельянов.
Ансамбль усадьбы — объект культурного наследия федерального значения. Он расположен на левом берегу реки Ликовы.
Последнюю масштабную реставрацию объекта проводили в 1960-х годах.
Ранее 360.ru сообщал, что Подмосковье отремонтируют 614 дворов до конца года.