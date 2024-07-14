В Москве отреставрируют усадьбу Валуево

В ТиНАО будет отреставрирована усадьба Валуево. Задание на разработку проекта выдал Департамент культурного наследия Москвы.

Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

«Валуево представляет большую ценность как развитый и стилистически единый усадебный комплекс. В целом в настоящее время элементы ансамбля находятся в неудовлетворительном экспозиционном состоянии», — заявил глава ведомства Алексей Емельянов.

Ансамбль усадьбы — объект культурного наследия федерального значения. Он расположен на левом берегу реки Ликовы.

Последнюю масштабную реставрацию объекта проводили в 1960-х годах.

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