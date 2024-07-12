Фотограф Лобов дал советы начинающим коллегам
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«Начинающим фотографам я бы порекомендовал выходить за рамки комфорта. Многие боятся начать снимать в студии, а ведь там всегда есть отзывчивые администраторы, которые и свет подобрать помогут, и настройки выставить», — заявил он в беседе с Regions.ru.
По его словам, камеры смартфонов подходят не для всех задач, поэтому лучше приобрести зеркальный фотоаппарат хотя бы средней цены, а также пару объективов.
Как отметил Лобов, разница будет сразу заметна.