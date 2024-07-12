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Кинолог Голубев рассказал, как предотвратить конфликт между питомцами в одном доме

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как предотвратить конфликт между питомцами в одном доме.
Кинолог Голубев рассказал, как предотвратить конфликт между питомцами в одном доме
  • Gettyimages.ru

«Нужно уметь найти такой подход, который обеспечит вам спокойную бесконфликтную жизнь. Хозяину нужно правильно знакомить «старого» и «нового» питомца, сразу вводить правила в доме, которым будут следовать все без исключения», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, также нужно находить время для каждого животного по отдельности, чтобы все могли полноценно насладиться общением с хозяином.

У каждого питомца в доме должны быть собственные вещи — раздельные миски, лежанки, игрушки.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков призвал не оставлять животных в автомобиле в жару.

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