Фестиваль природы пройдёт 20 июля в Лапландском заповеднике

Фестиваль природы «Унесённые в тундру» состоится в Лапландском заповеднике 20 июля.

Об этом сообщает ИА RuNews24.ru со ссылкой на заместителя директора заповедника по туризму и рекреации Юлию Фишер.

Посетители смогут принять участие в тематических играх, пройтись по экотропам, изготовить себе сувениры на память.

«Желающие созерцать природу смогут совершить восхождение на гору Ельнюн и послушать звуки природы на тропе вдоль озера Чуна. «Унесённые в тундру» никогда не соскучатся, любуясь просторами тундры, горными вершинами и удивительно яркой первозданной природой Севера», — сказала Фишер.

Ранее сообщалось, что в заповеднике Ленобласти появятся названные именами птиц верёвочные трассы.