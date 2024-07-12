Синоптик Вильфанд пообещал новые периоды жаркой погоды в России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал новые периоды жаркой погоды на российской территории.

Как пишет РИА Новости, он отметил, что жарче всего в России обычно в самом конце июля, а также в первые дни августа.

«Тот факт, что будут ещё периоды жаркой погоды, он не вызывает сомнения», — указал синоптик.

Вместе с этим он добавил, что рост повторяемости волн тепла представляет собой одно из последствий потепления климата.

Ранее Вильфанд назвал июнь 2024 года самым жарким в истории.

11 июля терапевт Светлана Камышникова рассказала о влиянии жары на здоровье.