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В параде ретротранспорта в Москве примут участие более 50 трамваев и авто

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В параде ретротранспорта на Чистопрудном бульваре в Москве примут участие более 50 трамваев и автомобилей. Он состоится 13 июля.
В параде ретротранспорта в Москве примут участие более 50 трамваев и авто
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Парад трамваев продолжится выставкой исторического транспорта на Чистых прудах. В этом году к нам присоединились Музей Гаража особого назначения ФСО России, Российская автомобильная федерация, автоспортивное общество «Наследие», автоклубы «Москвич» и «Волга М-21», а также возрождённый завод «Москвич», — заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В ночь на 11 июля в городе прошла генеральная репетиция. Более 15 ретровагонов выехали за ворота Октябрьского трамвайного депо и направились в сторону «Новокузнецкой», передаёт издание «Вести Подмосковья». На Чистопрудном бульваре к ним присоединилась конка, которая будет возглавлять субботний парад.

Ранее сообщалось, что колонна пройдёт от Покровских ворот до метро «Чистые пруды» и обратно.

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