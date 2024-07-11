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Московскому зоопарку передадут шесть овцебыков из ЯНАО

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Московскому зоопарку передадут шестерых телят овцебыка из природного парка «Ингилор» Ямало-Ненецкого автономного округа.
Московскому зоопарку передадут шесть овцебыков из ЯНАО
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО.

Передачу телят осуществят в рамках долгосрочного сотрудничества округа с Московским зоопарком. Переезд животных запланирован на вторую половину сентября.

«Организацией этого процесса займутся специалисты зоопарка и окружной дирекции особо охраняемых природных территорий», — говорится на сайте департамента.

В начале июля в Московском зоопарке рассказали о рождении телёнка сычуаньского такина, одного из наименее изученных видов копытных.

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