Московскому зоопарку передадут шесть овцебыков из ЯНАО
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО.
Передачу телят осуществят в рамках долгосрочного сотрудничества округа с Московским зоопарком. Переезд животных запланирован на вторую половину сентября.
«Организацией этого процесса займутся специалисты зоопарка и окружной дирекции особо охраняемых природных территорий», — говорится на сайте департамента.
В начале июля в Московском зоопарке рассказали о рождении телёнка сычуаньского такина, одного из наименее изученных видов копытных.