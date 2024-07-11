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Актёр Маклаков рассказал о своём отношении к современным технологиям

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Актёр Алексей Маклаков, сыгравший одну из главных ролей в комедии «Не одна дома», которая выходит 11 июля, рассказал, как относится к современным технологиям.
Актёр Маклаков рассказал о своём отношении к современным технологиям
  • РИА Новости

По сюжету фильма пятиклассница Маша остаётся одна в «умном доме» и с помощью современных устройств и технологий пытается разрушить коварные планы своей няни.

У современных технологий есть недостаток — они забирают на себя практически всю жизнь человека, и в том числе детство, поделился артист в беседе с «Вечерней Москвой».

«Сейчас наши дети — рабы гаджетов. Задача семьи — оттащить их от таких устройств. Дать им в руки книгу, подчёркиваю, книгу. Потому что по-настоящему развивает человека именно чтение», — резюмировал Маклаков.

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