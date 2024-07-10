Фестиваль «Культурный код Подмосковья» состоится 13—14 июля

Фестиваль «Культурный код Подмосковья» состоится более чем в 80 парках региона. Он запланирован на 13—14 июля.

Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на областное Министерство культуры и туризма.

Например, в парке «Ёлочки» в Домодедове пройдёт географическая викторина и выставка работ Игоря Грабаря, а в Раменском городском парке — обзорная экскурсия и цифровой исторический квест.

Во Фрязинском лесопарке запланирована выставка о космосе и мастер-класс по живописи.

Ранее сообщалось, что в рамках форума «Территория будущего. Москва-2030» с 1 августа по 8 сентября в «Лужниках» пройдёт фестиваль городского хозяйства столицы.