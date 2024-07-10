RT в Telegram
Подпишись

Большинство россиян читают состав покупаемых продуктов

Короткая ссылка
Согласно новому исследованию, большинство россиян (77%) читают состав покупаемых продуктов.
Большинство россиян читают состав покупаемых продуктов
  • globallookpress.com
  • © Belkin Alexey

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого сайтом kp.ru.

По словам 40% респондентов, они читают состав, когда сомневаются в продукте. Ещё 37% изучают состав всех покупаемых продуктов.

Как утверждают 23% опрошенных, они не читают состав. Одни не могут разглядеть мелкий шрифт, другие не хотят тратить время, третьи выбирают товар за его вкус или цену.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков в беседе с НСН заявил, что все диеты так или иначе вредны, если их не назначает врач, который адекватно оценивает состояние пациента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить