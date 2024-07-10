Большинство россиян читают состав покупаемых продуктов
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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого сайтом kp.ru.
По словам 40% респондентов, они читают состав, когда сомневаются в продукте. Ещё 37% изучают состав всех покупаемых продуктов.
Как утверждают 23% опрошенных, они не читают состав. Одни не могут разглядеть мелкий шрифт, другие не хотят тратить время, третьи выбирают товар за его вкус или цену.
Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков в беседе с НСН заявил, что все диеты так или иначе вредны, если их не назначает врач, который адекватно оценивает состояние пациента.