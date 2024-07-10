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Сервис Russpass разработал гастрономические маршруты по фестивалю «Вкусы России»

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Сервис Russpass разработал три гастрономических маршрута по фестивалю «Вкусы России», который является частью фестиваля «Лето в Москве» и продлится до 14 июля.
Сервис Russpass разработал гастрономические маршруты по фестивалю «Вкусы России»
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал мэра и правительства.

Все прогулки начинаются у главного входа ВДНХ. Они получили названия: «Новые вкусы и впечатления: маршрут для всей семьи», «Вкусы России»: путешествие для гурманов, не выезжая из Москвы» и «Вперёд — навстречу достижениям! Пробуйте, гуляйте, открывайте».

Пользователи Russpass могут изучить интерактивные карты и добавить понравившиеся места в личный кабинет, чтобы сформировать свою программу.

Ранее НСН сообщала, что на Чистопрудном бульваре столицы в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» провели детский творческий конкурс.

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