Сервис Russpass разработал гастрономические маршруты по фестивалю «Вкусы России»
- РИА Новости
Об этом сообщает портал мэра и правительства.
Все прогулки начинаются у главного входа ВДНХ. Они получили названия: «Новые вкусы и впечатления: маршрут для всей семьи», «Вкусы России»: путешествие для гурманов, не выезжая из Москвы» и «Вперёд — навстречу достижениям! Пробуйте, гуляйте, открывайте».
Пользователи Russpass могут изучить интерактивные карты и добавить понравившиеся места в личный кабинет, чтобы сформировать свою программу.
Ранее НСН сообщала, что на Чистопрудном бульваре столицы в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» провели детский творческий конкурс.