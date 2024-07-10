Выставка о салонных играх в дворянской культуре открылась в усадьбе Кусково

Выставка, посвящённая карточным и другим салонным играм в дворянской культуре второй половины XVIII — XIX века, открылась в московской усадьбе Кусково.

Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Основную часть экспозиции представляют игральные столы из собрания Государственного дворцово-паркового музея-заповедника «Останкино и Кусково».

Данные экспонаты относятся к золотому фонду усадебного собрания мебели.

Также посетители выставки смогут ознакомиться с карточными принадлежностями из дерева, кости, бисера и других материалов.

Экспозиция будет открыта до 15 сентября.

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