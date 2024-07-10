Выставка о салонных играх в дворянской культуре открылась в усадьбе Кусково
Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
Основную часть экспозиции представляют игральные столы из собрания Государственного дворцово-паркового музея-заповедника «Останкино и Кусково».
Данные экспонаты относятся к золотому фонду усадебного собрания мебели.
Также посетители выставки смогут ознакомиться с карточными принадлежностями из дерева, кости, бисера и других материалов.
Экспозиция будет открыта до 15 сентября.
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