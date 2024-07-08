Джазовый фестиваль состоится 17—18 августа в Подмосковье
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Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.
«Впервые на открытой сцене в Горках мы представим театрально-музыкальный спектакль, посвящённый столетию российского джаза. Также со специальными программами выступят артисты, которых зрители не привыкли видеть в джазовом амплуа, — Полина Гагарина и L’One», — заявил художественный руководитель фестиваля народный артист России Игорь Бутман.
Программа также включает мастер-классы, спортивные активности и другие мероприятия.
Ранее сообщалось, что объявлена программа фестиваля «Пронебо» в Пермском крае.