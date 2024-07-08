Джазовый фестиваль состоится 17—18 августа в Подмосковье

Фестиваль «Jazzовые сезоны» состоится 17—18 августа в подмосковном музее-заповеднике «Горки Ленинские».

Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.

«Впервые на открытой сцене в Горках мы представим театрально-музыкальный спектакль, посвящённый столетию российского джаза. Также со специальными программами выступят артисты, которых зрители не привыкли видеть в джазовом амплуа, — Полина Гагарина и L’One», — заявил художественный руководитель фестиваля народный артист России Игорь Бутман.

Программа также включает мастер-классы, спортивные активности и другие мероприятия.

Ранее сообщалось, что объявлена программа фестиваля «Пронебо» в Пермском крае.