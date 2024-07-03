Синоптик: сегодня есть шанс побить температурный рекорд 3 июля 1917 года

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в столице во второй половине недели.

Специалист отметил, что сегодня температура в столице может побить рекорд для 3 июля.

«3 июля 1917 года (была зафиксирована температура. — RT) +32,2 °С. Поэтому сегодня, 3 июля 2024 года, тоже есть шанс, что рекорд будет побит. Сегодня у нас в Москве воздух прогреется до +33...+35 °С, а по области — до +31...+36 °С», — рассказал Ильин.

Согласно его прогнозу, в пятницу воздух успеет прогреться до +31...+32 °С.

«Затем, когда пройдёт холодный фронт, во второй половине дня ждём кратковременные дожди в виде ливня, в том числе с грозами. И местами не исключаем, что выпадет град. При этом усиление ветра при грозе до 17—22 м/с... После прохождения холодного фронта и дождей посвежеет до +25...+27 °С», — отметил собеседник RT.

По его словам, ночи в столице также будут жаркие: в Москве +23...+25 °С, а по области +19...+24 °С.

«После пятницы ночью также посвежеет. Ночью в субботу уже +14...+19 °С. Днём в субботу сохраняется вероятность небольших кратковременных дождей при температуре +22...+27 °С. Ветер северо-западный до 10 м/с. В воскресенье ночью практически такая же температура. Днём в Москве +26...+28 °С, а по области +24...+29 °С», — заключил Ильин.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о температурном рекорде в Санкт-Петербурге.