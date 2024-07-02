Открыта аккредитация для представителей СМИ на фестиваль «Спасская башня»

Открыта аккредитация для представителей СМИ на международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», который будет проходить в Москве с 23 августа по 1 сентября.

Россию на фестивале представят оркестры Минобороны России, Росгвардии, МЧС, МВД, ФСБ и ФСО.

Также примут участие иностранные коллективы.

За 15 лет фестиваль принял свыше 160 коллективов из 57 стран. На концертах побывали более 860 тыс. человек, а аудитория прямых трансляций превысила 50 млн человек.

Ранее сообщалось, что в 2024 году смысловой и музыкальной доминантой фестиваля выбрана тема «Защитникам Отечества посвящается!».