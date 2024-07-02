Открыта аккредитация для представителей СМИ на фестиваль «Спасская башня»
- РИА Новости
- © Евгений Одиноков
Россию на фестивале представят оркестры Минобороны России, Росгвардии, МЧС, МВД, ФСБ и ФСО.
Также примут участие иностранные коллективы.
За 15 лет фестиваль принял свыше 160 коллективов из 57 стран. На концертах побывали более 860 тыс. человек, а аудитория прямых трансляций превысила 50 млн человек.
Ранее сообщалось, что в 2024 году смысловой и музыкальной доминантой фестиваля выбрана тема «Защитникам Отечества посвящается!».