Три месячных нормы осадков выпало в Челябинской области в июне

В Гидрометцентре Челябинской области рассказали о трёхмесячной норме осадков, выпавшей в регионе в июне.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ведомство.

«Июнь 2024-го «переплюнул» июнь 2023 года по количеству опасных явлений погоды — их оказалось девять. В регионе также наблюдались интенсивные осадки», — рассказали в ЦГМС.

Их суммарное количество составило 70—190 мм.

Особенно интенсивные дожди прошли в Нязепетровске, Миассе, Верхнем Уфалее и Катав-Ивановске.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы и Московской области, что в течение всей рабочей недели температура воздуха будет близка к рекордным значениям.