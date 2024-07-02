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Три месячных нормы осадков выпало в Челябинской области в июне

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В Гидрометцентре Челябинской области рассказали о трёхмесячной норме осадков, выпавшей в регионе в июне.
Три месячных нормы осадков выпало в Челябинской области в июне
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ведомство.

«Июнь 2024-го «переплюнул» июнь 2023 года по количеству опасных явлений погоды — их оказалось девять. В регионе также наблюдались интенсивные осадки», — рассказали в ЦГМС.

Их суммарное количество составило 70—190 мм.

Особенно интенсивные дожди прошли в Нязепетровске, Миассе, Верхнем Уфалее и Катав-Ивановске.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы и Московской области, что в течение всей рабочей недели температура воздуха будет близка к рекордным значениям.

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