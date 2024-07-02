В Москве 4000 участников «Активного лета» получили городские баллы в июне

Около 4 тыс. участников акции «Активное лето» получили по 300 городских баллов в июне.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Баллы начисляют за оценку площадок и мероприятий фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!».

Розыгрыши проводятся каждый понедельник, когда тысячу победителей определяет генератор случайных чисел.

Ещё десять розыгрышей проведут в Москве в июле и августе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что новый сезон фестиваля «Московское чаепитие» стартовал в столице 1 июля.