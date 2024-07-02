Эколог Рыбальченко рассказал о тепловом куполе

Эксперт ОНФ, член научного совета РЭО и совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко рассказал о тепловом куполе.

«Вероятность формирования теплового купола над Москвой и областью зависит от метеорологических условий и поведения струйных течений, которые обычно перемещают такие системы с запада на восток», — заявил эксперт в беседе с 360.ru.

По словам специалиста, в прогнозах нет данных о формировании теплового купола на Москвой в июле 2024 года.

Из-за глобальных изменений климата возможны длительные периоды высоких температур.

«Метеорологи предупреждают о возможных тепловых волнах, которые могут повлиять на здоровье жителей, особенно уязвимых групп населения — детей и пожилых людей», — сказал Рыбальченко.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы и Московской области, что в течение всей рабочей недели температура воздуха будет близка к рекордным значениям.